ΟΠΕΚΕΠΕ: Δυο προφυλακίσεις για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου

Δυο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, της νέας μεγάλης δικογραφίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής μετά τις σημερινές απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή.

Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 14 άτομα και σήμερα ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν 12 εξ αυτών. Και αυτό καθώς την περασμένη Παρασκευή είχαν απολογηθεί ήδη δυο κατηγορούμενοι.

Πρόκειται για τους γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος από την Κοζάνη, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ ο καθένας. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα τη δικογραφία που σχηματιστεί για την υπόθεση οι κατηγορούμενοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.