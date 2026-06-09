Αυλαία στο πρωτάθλημα παγκορασίδων

Η ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος Παγκορασίδων Κ16 τηςΕΣΠΕΠ ανέδειξε τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Πελοποννήσου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η Παναχαϊκή, ο Απόλλων Καλαμάτας, ο ΑΣΠ Κορίνθου και ο Ερυθρός Αστέρας εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Final Four, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιείται καθημερινά στα αναπτυξιακά τμήματα των σωματείων της Ένωσής μας.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του αναπτυξιακού Βόλεϊ στην Πελοπόννησο. Πίσω από κάθε πρόκριση βρίσκονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, η αφοσίωση των αθλητριών, η καθημερινή προσπάθεια των προπονητών, η στήριξη των οικογενειών και η διαρκής μέριμνα των διοικήσεων για τη δημιουργία ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος.

Ξεχωριστή είναι η παρουσία της Παναχαϊκής, η οποία πέτυχε ένα εντυπωσιακό «3 στα 3», καθώς αποτελεί τη μοναδική ομάδα της Πελοποννήσου που εξασφάλισε συμμετοχή και στα τρία Final Four των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΠ. Οι Νεάνιδες Κ20 κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην Πελοπόννησο, οι Κορασίδες Κ18 εκπροσώπησαν επάξια την περιοχή μας στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καταλαμβάνοντας την 9η θέση στην Ελλάδα, ενώ οι Παγκορασίδες Κ16 συμπλήρωσαν το εντυπωσιακό παζλ των επιτυχιών του συλλόγου.

Ο Απόλλων Καλαμάτας συνεχίζει με συνέπεια να πρωταγωνιστεί στις αναπτυξιακές ηλικίες, εξασφαλίζοντας μία ακόμη συμμετοχή σε Final Four Παγκορασίδων. Η νέα αυτή επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται να προστεθεί στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της ίδιας κατηγορίας πριν από δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ποιότητα της δουλειάς που πραγματοποιείται στον σύλλογο και τη σταθερή επένδυση στην ανάπτυξη νέων αθλητριών.

Στην τελική τετράδα προκρίθηκε και ο ΑΣΠ Κορίνθου, ο οποίος ολοκλήρωσε με δύο νίκες τη σειρά των αγώνων απέναντι στον Σπαρτιατικό. Η πρόκριση αποτελεί επιβράβευση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αναδεικνύει τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στο αναπτυξιακό Βόλεϊ της περιοχής.

Την τετράδα συμπληρώνει ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκριση μετά από δύο νίκες απέναντι στην αξιόλογη ομάδα της ΑΣΠΕΤ Τρίπολης. Οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων αποτέλεσαν πραγματική γιορτή του Βόλεϊ, με κυρίαρχα στοιχεία τον σεβασμό, την ευγενή άμιλλα και το αθλητικό ήθος, αναδεικνύοντας τις αξίες που πρεσβεύει ο αναπτυξιακός αθλητισμός.

Η ΕΣΠΕΠ συγχαίρει θερμά και τα σωματεία που ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην προημιτελική φάση, τον Απόλλωνα Ξυλοκάστρου, τον Σπαρτιατικό, Γ.Ε. Ναυπλίου και την ΑΣΠΕΤ Τρίπολης, για την εξαιρετική παρουσία τους, το αγωνιστικό τους επίπεδο και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του Πελοποννησιακού Βόλεϊ.

Το Final Four Παγκορασίδων Κ16 δεν αποτελεί απλώς μία διοργάνωση ανάδειξης πρωταθλήτριας ομάδας. Αποτελεί μια γιορτή του αναπτυξιακού αθλητισμού, όπου αναδεικνύεται η καθημερινή δουλειά που γίνεται στα σωματεία, η αγάπη των παιδιών για το άθλημα και η προσπάθεια όλων όσοι υπηρετούν το Βόλεϊ στην Πελοπόννησο.

Με την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελική φάση της διοργάνωσης. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 εγινε στα γραφεία της ΕΣΠΕΠ η κλήρωση των ημιτελικών αγώνων του Final Four, από την οποία θα προκύψουν τα δύο ζευγάρια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, η Ένωση καλεί τα ενδιαφερόμενα σωματεία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ανάληψη και φιλοξενία της τελικής φάσης. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΠ, το οποίο θα αποφασίσει για την έδρα διεξαγωγής του Final Four, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διοργάνωσης και την εξυπηρέτηση των συμμετεχουσών ομάδων.

Η ΕΣΠΕΠ συγχαίρει τις αθλήτριες, τους προπονητές, τις διοικήσεις, τους γονείς και όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη του αθλήματος και εύχεται καλή επιτυχία στην Παναχαϊκή, τον Απόλλωνα Καλαμάτας, τον ΑΣΠ Κορίνθου και τον Ερυθρό Αστέρα.

Το μέλλον του Πελοποννησιακού Βόλεϊ είναι εδώ.