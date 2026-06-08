Νεκρός 40χρονος στο Διακοπτό - Εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Διακοπτό Αιγιαλείας, όταν ένας 40χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στην κατοικία όπου διέμενε.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άτομα του περιβάλλοντός του, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.