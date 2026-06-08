Κρίνο και αγκάθι: Το treaser για τη δραματική νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1

Μία νέα πολλά υποσχόμενη σειρά έρχεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού ο τίτλο της είναι «Κρίνο και αγκάθι».

Στη σειρά παρουσιάζονται ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει, μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί, ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση. Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης στο νέο σίριαλ του ΑΝΤ1.

Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη. Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές ξυπνά.

Το «Κρίνο και αγκάθι», μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, κρυφούς δεσμούς και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.