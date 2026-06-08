Στο ρινγκ ο 17χρονος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ

Ο 17χρονος Νοξ Τζολί-Πιτ, γιος των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, πήρε μέρος σε αγώνα Muay thai Thai στο Λος Άντζελες.

Ο Νος εντυπωσίασε με την παρουσία και τις ικανότητές του μέσα στο ρινγκ.

Έχοντας επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο των πολεμικών τεχνών αντί της υποκριτικής, ο νεαρός αθλητής έδειξε αυτοσυγκράτηση και ωριμότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το TMZ, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά, διατηρώντας τον έλεγχο και την ψυχραιμία του.

Η εμφάνισή του στο ρινγκ έκανε πολλούς να θυμηθούν τον εμβληματικό ρόλο του πατέρα του στην ταινία Fight Club, η οποία κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Νοξ είναι το μικρότερο παιδί του πρώην ζευγαριού μαζί με τη δίδυμη αδελφή του, Vivienne Jolie-Pitt. Εκείνη έχει βρεθεί αρκετές φορές στις εξέδρες αγώνων του, προσφέροντάς του τη στήριξή της.

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