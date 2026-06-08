Υπόθεση Λιάνα: Συνελήφθη και ο αδερφός του φερόμενου δράστη για βιασμό ανηλίκου

Μία εβδομάδα μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ζερόμ Μπαρέλα στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της Λιάνα, ο αδελφός του τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα για ανάκριση σχετικά με κατηγορίες για «βιασμό ανηλίκου άνω των 15 ετών», «βιασμό συζύγου ή συντρόφου», «παράνομη κράτηση» και «επανειλημμένες απειλές θανάτου κατά συζύγου ή συντρόφου», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας της Ως, Κλεμάνς Μάγιερ, στην εφημερίδα Le Parisien, επιβεβαιώνοντας σχετική πληροφορία του BFMTV.

«Στις 10:25, το αστυνομικό τμήμα της Ως προχώρησε στην προσαγωγή και κράτηση του αδελφού του Ζερόμ Μπαρέλα» για τα αδικήματα του «βιασμού ανηλίκου άνω των 15 ετών, βιασμού συζύγου ή συντρόφου, παράνομης κράτησης και επανειλημμένων απειλών θανάτου κατά συζύγου ή συντρόφου», δήλωσε η εισαγγελέας, διευκρινίζοντας ότι τα φερόμενα περιστατικά τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2007 και 2017.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταγγέλλουσα είναι πρώην σύντροφος του αδελφού του Ζερόμ Μπαρέλα και φέρεται να υπέβαλε μήνυση το 2024. Όπως αναφέρει το BFMTV, τα δύο αδέλφια δεν διατηρούσαν πλέον οικογενειακές σχέσεις.

Γαλλία: Για εννέα υποθέσεις είχε απασχολήσει ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας της Λιάνα

Η 11χρονη Λιάνα εξαφανίστηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου από τη Φλεράνς, στο διαμέρισμα Ζερς της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Αφού αποχώρησε από το σχολείο της στις 15:00, κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρέλα.

Ο πατέρας δύο παιδιών συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου και τέθηκε υπό κράτηση. Στη συνέχεια του ασκήθηκε δίωξη για «απαγωγή και παράνομη κράτηση» και προφυλακίστηκε. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, δεν προέβη σε καμία δήλωση ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιάνα, η σορός της βρέθηκε στο Πουϊκασκιέ, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς, μέσα σε εγκαταλελειμμένο σιλό αποθήκευσης σιτηρών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πριν από τον θάνατο της μαθήτριας, ο Ζερόμ Μπαρέλα είχε απασχολήσει τις αρχές σε εννέα διαφορετικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν έξι καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους, οι οποίες είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε δεν οδήγησαν ποτέ σε κατάθεσή του ενώπιον των αρχών, καθώς και δύο αναφορές και μία πειθαρχική κύρωση.

Η αποκάλυψη αυτών των προηγούμενων υποθέσεων έχει πυροδοτήσει ευρεία δημόσια συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία σχετικά με πιθανές παραλείψεις και δυσλειτουργίες του δικαστικού συστήματος.