Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΖ. ΖΗΣ.
ΔΕΛΔΗΜΟΥ
ΕΤΩΝ: 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 9-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Δροσιάς Τριταίας}.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζήσιμος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη & Ανδρέας Μακρής, Θεοδόσιος & Κωνσταντίνα Δελδήμου, Παναγιώτης Δελδήμος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Ελευθέριος, Γεωργία, Ελευθερία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/6/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΟΜΗΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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