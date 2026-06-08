Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΖ. ΖΗΣ.

ΔΕΛΔΗΜΟΥ

ΕΤΩΝ: 85

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 9-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Δροσιάς Τριταίας}.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζήσιμος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη & Ανδρέας Μακρής, Θεοδόσιος & Κωνσταντίνα Δελδήμου, Παναγιώτης Δελδήμος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Ελευθέριος, Γεωργία, Ελευθερία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/6/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΟΜΗΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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