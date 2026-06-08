Ανδρεία: Επιτυχίες στην Ναύπακτο

Την Κυριακή 7.6.26 , είκοσι απο τους μικρούς αθλητές της αγωνιστικής ομάδας του Συλλόγου Ανδρεία έδωσαν δυναμικό παρών στην αγωνιστική ημερίδα Τάε κβον ντοπου έγινε στην Ναύπακτο.

Η τελευταία αγωνιστική εξόρμηση για τους μικρούς αθλητές για την φετινή χρονιά, κυνηγώντας άλλη μια εμπειρία που θα τους βοηθήσει για το μέλλον στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Σκοπός και στόχος της ομάδας ήταν η καλή εμφάνιση, να απολαύσει τους αγώνες και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της, κάτι το οποίο κατά κοινή ομολογία οι αθλητές τα κατάφεραν.

Ο προπονητής του ac andria, κος Ανδριανος Γιώργος δήλωσε υπερήφανος για όλα τα παιδιά τόσο για την αγωνιστική τους παρουσία όσο και για το θάρρος που επέδειξαν.

Χαρακτηριστικα δήλωσε, ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα, ευχαριστώ τους γονείς των αθλητών για την στήριξη τους.