Χορήγηση άδειας λειτουργίας αμαξοστασίου για το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών από την Π.Ε. Αχαΐας

Υπογράφηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης αμαξοστασίου στάθμευσης αστικών λεωφορείων συντήρησης και φύλαξης, για το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, συντήρησης και φύλαξης αστικών λεωφορείων, σύγχρονο συνεργείο ειδικότητας μηχανικών μέσων, πλυντήριο βαρέων οχημάτων (λεωφορείων), καθώς και πρατήριο ιδιωτικής χρήσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του στόλου.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, η αδειοδότηση της εγκατάστασης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υποδομών αστικών μεταφορών, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας, λειτουργικότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στις υποδομές των αστικών συγκοινωνιών. Η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και εξοπλισμένου αμαξοστασίου ενισχύει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του συγκοινωνιακού έργου. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έργα που αναβαθμίζουν τις μεταφορικές υποδομές και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Από την πλευρά της η νομική σύμβουλος της εταιρείας, Δώρα Ρήγα ανέφερε τα εξής: «Η ολοκλήρωση της αδειοδότησης αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών και διασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, συντήρησης και μελλοντικής μετάβασης σε καθαρότερες τεχνολογίες μεταφοράς».