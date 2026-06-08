Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Δραγασάκης

Ανεξαρτητοποιήθηκε και επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Δραγασάκης, λίγο αφότου ορκίστηκε στη Βουλή, παίρνοντας την έδρα της Εφης Αχτσιόγλου.

«Αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και στο εξής θα θητεύσω ως ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς», γνωστοποίησε ο βουλευτής στον πρόεδρο της Βουλής.

Σε δήλωσή του, μετά την ορκωμοσία του και την ανεξαρτητοποίησή του από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι στόχος του είναι να συμβάλει στη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου.

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Εφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά. Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά. Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.