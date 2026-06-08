Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και ο Απόλλων Πατρών συγχαίρουν τον Γλαύκο-Εσπερο/ΑΟΠΑ

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συγχαίρει την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου Πάτρας για την άνοδο της ομάδας στην Elite League.

Η μεγάλη επιτυχία της Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ είναι ιστορική. Η ομάδα της πόλης μας ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Α2 Εθνική Μπάσκετ και μας κάνει όλους χαρούμενους αφού και πάλι η Πάτρα θα έχει εκπρόσωπο στην κατηγορία.

Πρόκειται για δικαίωση της δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές και στην διοίκηση για τον αγώνα που δίνουν. Τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη συνέχεια.

* Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας για την άνοδο της ομάδας στην Elite League.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις νέες προκλήσεις της κατηγορίας!