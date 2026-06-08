Την Δευτέρα 15-6 τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Ιερωνύμου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, γνωστοποιείται ότι την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ημέρα εορτής του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεπτός Ποιμενάρχης, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος.

Κατόπιν τούτου, οι εορταστικές Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ώρα 19.00:

Τέλεση Πανηγυρικού Πολυαρχιερατικού Εσπερινού στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Φανερωμένης) Αιγίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ώρα 7.00 – 10.30:

Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Φανερωμένης) Αιγίου.

Ο Σεπτός Ποιμενάρχης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος θα δεχθεί τις ευχές των Τοπικών Αρχών, του Ιερού Κλήρου και του Ευσεβούς Λαού μετά την Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Φανερωμένης) Αιγίου και το απόγευμα στην Αίθουσα του Θρόνου στο Επισκοπείο επί της οδού Μελετοπούλων 44, από ώρα 18:30 έως 21:00.

*Στη φωτ. ο κ. Ιερώνυμος διακρίνεται με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλο.