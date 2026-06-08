Σπάνιο βίντεο καταγράφει μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο

Ένας δύτης βιντεοσκόπησε μια απίστευτα σπάνια συνάντηση με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο Θάλασσα τον Μάιο, περιγράφοντας τη στιγμή ως «αρκετά ξεχωριστή».

«Ο καρχαρίας ήταν αρκετά κοντά μας […] Και μάλιστα τα δάχτυλά μου έτρεμαν όταν προσπαθούσα να βάλω την κάμερα σε λειτουργία», δήλωσε στο BBC ο εθελοντής δύτης Ντερκ Ρέμερς.

Πιστεύεται ότι η υπεραλίευση έχει συμβάλει στην σχεδόν εξαφάνιση του είδους στη Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς ο καρχαρίας, που πιστεύεται ότι είναι ενήλικος αρσενικός, εντοπίστηκε πολλά μίλια μακριά από την ακτή, μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας.

Οι οικολόγοι ελπίζουν ότι η παρατήρηση αυτή θα ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στα ύδατα της Μεσογείου.

Δύτες που εργάζονται για τη ΜΚΟ Healthy Seas κατέγραψαν το βίντεο ενώ έκαναν καταδύσεις για να τονίσουν το πρόβλημα των λεγόμενων «διχτυών ψαρέματος-φαντασμάτων».