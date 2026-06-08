Κουρὰ Μοναχού και χειροτονία Διακόνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων Πάντων στην Τριταία

Στην πανηγυρίζουσα ιστορικὴ και περίπυστη Ιερὰ Μονὴ των Αγίων Πάντων Τριταίας Πατρών, εκάρη μοναχὸς ο δόκιμος της Μονής, Γεώργιος Παντελής από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο κατὰ τον πανηγυρικὸ εσπερινὸ και πήρε το όνομα Γρηγόριος, προς τιμὴν του Αγίου Εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, του εκ Ζουμπάτας των Πατρών, ο οποίος απηγχονίσθη απὸ τους Τούρκους, στις 3 Ιουνίου 1821, μπροστὰ σο Επισκοπείο του, στα Θεραπειὰ της Κωνσταντινουπόλεως, αφού πριν φυλακίστηκε & βασανίστηκε απὸ τους φρικτοὺς δυνάστες, μαζί με άλλους Αρχιερείς που επίσης μαρτύρησαν την ιδίαν ημέρα.

Ο Γρηγόριος Δέρκων, χρημάτισε Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, εἶτα Βιδύνης καὶ τέλος Δέρκων, ἀγωνισθεὶς θαρραλέα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας.

• Ανήμερα της πανηγύρεως τῆς Μονῆς Αγίων Πάντων το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία που μετέδωσε & ο τηλεοπτικός σταθμός Λύχνος της Μητροπόλεως, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόσυομος χειροτόνησε Διάκονο, τὸν εὐλαβέστατο Μοναχὸ Γρηγόριο, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἱεράρχης αναφέρθηκε στὴν ὑπόθεση τῆς Ἑορτῆς, στὴν σημασία τῆς ἁγιότητος ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν πορεία πρὸς τὸν ἁγιασμόν, τὴν ὁποία καλεῖται, ὡς εἶπε, νὰ βαδὶσῃ ὁ νέος Κληρικός, μιμούμενος τὴν ζωὴν τῶν Ἁγίων καὶ ἐν προκειμὲνῳ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων.

Επίσης σημείωσε ὅτι στὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, στὴν Ζουμπάτα ἔχει στηθῇ μερὶμνῃ τοῦ σεβασμιοτάτου, ἡ προτομὴ τοῦ κλεινοῦ Ἱεράρχου καὶ μετὰ τὴν Ἁγιοκατάταξή του (2021), ἐθεμελιώθη καὶ ἀνεγείρεται Ναὸς πρὸς τιμήν του.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος μίλησε ἐπίσης γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τοῦ νέου Διακόνου, ἀπὸ τὴν μητέρα του Ἀναστασία, ἡ ὁποία χήρευσε σὲ νεαρὰ ἡλικία καὶ μεγάλωσε τὰ τρία τότε ἀνήλικα παιδιά της, μὲ ἀγῶνες, μὲ θυσίες, μὲ ἦθος καὶ ἀξιοπρέπεια.

Τέλος επαίνεσε τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, αρχιμανδρίτη π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο γιὰ τὴν ὅλη ἐργασία του στὸ Μοναστήρι καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ὡς καὶ ὅλην τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

Στοὺς ἑορτασμούς, συμμετεῖχαν πολλοὶ Ἱερεῖς, ὁ πρώην Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου Θεόδωρος Μπαρῆς, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλῆθος φιλομονάχων καὶ φιλαγίων Χριστιανῶν.