Εύβοια: Ξαγρύπνησαν οι κάτοικοι από τον φόβο των Ρίχτερ - «Τα χειρότερα πέρασαν» εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Στον «χορό» των Ρίχτερ κινείται από χθες η βόρεια Εύβοια, καθώς καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα με μεγαλύτερο τον σεισμό των 5,2 βαθμών που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Τα 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Εύβοια, που ταρακούνησαν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, ήταν πιθανότατα ο κύριος σεισμός, με τους σεισμολόγους να σημειώνουν ότι αυτό είναι καθησυχαστικό για την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι κάτοικοι από την άλλη, πολλοί εκ των οποίων πρόσφατα είχαν αποπερατώσει τα σπίτια τους από τον προηγούμενο σεισμό, ανησυχούν, ενώ οι εικόνες από σπίτια μαρτυρούν την ένταση του φαινομένου.

Μάλιστα, σοκ προκαλούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας σπιτιών και καταστημάτων από τη στιγμή που «χτυπά» ο ισχυρός σεισμός.

Πλέον η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, κατά τους ειδικούς, στην περιοχή του Προκοπίου, καθώς, όπως σημειώνουν, τα ρήγματα είναι περιορισμένης δυναμικότητας και δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό.

Η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού, για να μεσολαβήσει ένας μικρότερος σεισμός μεγέθους 4,3, πριν από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, η οποία προκάλεσε κατολισθήσεις και καταστροφές σε κτίρια. Συνολικά, ως το πρωί, οι μετασεισμοί ήταν πάνω από 110.

«Με βάση το ιστορικό της περιοχής, αλλά και τα γνωστά ρήγματα που έχουμε καταγράψει και χαρτογραφήσει κοντά στο Προκόπι, η περιοχή αυτή δίνει σεισμούς εκεί κοντά στο 5 – 5,5 το πολύ», ανέφερε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών γεωδυναμικού ινστιτούτου Αθηνών.

Το καλό σενάριο θέλει να μην έχουν ενεργοποιηθεί τα ρήγματα του βόρειου ευβοϊκού τα οποία μπορούν να δώσουν και ισχυρότερους σεισμούς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η επιφυλακή παραμένει και οι κάτοικοι έχουν πάρει συμβουλές να είναι προσεκτικοί και να παρατηρούν την κατάσταση των κτισμάτων τους.