Σοπωτό: Αυλαία σε μια σούπερ χρονιά

Το ταξίδι της ομάδας του Σοπωτού στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑ-Η ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δίπλα στη θάλασσα, στο όμορφο, φιλόξενο και αγαπημένο στέκι all day café snack bar Θεατράκι – Theatraki Cafe Official, με τη μαγευτική θέα στη Μαρίνα της Πάτρας, τη μοναδική ποιότητα και την υποδειγματική εξυπηρέτηση.

Σε ένα οικογενειακό, φιλικό και ζεστό κλίμα, συνοδεία απολαυστικών μεζέδων και άψογης φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός της χρονιάς και συζητήθηκε το πλάνο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσία μας στη Β’ κατηγορία αποτέλεσε ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και έντονα συναισθήματα, χαράς αλλά και λύπης. Γιορτάσαμε κάθε νίκη και πήραμε δύναμη, μάθαμε από κάθε ήττα και γίναμε σοφότεροι.

Η φετινή χρονιά ήταν ξεχωριστή για τον σύλλογό μας, μετά τη ριζική ανανέωση και την ένταξη 16 νέων αθλητών ηλικίας 17–23 ετών. Μαζί με τους έμπειρους αθλητές μας, που αποτελούν τον σταθερό κορμό του συλλόγου, δημιουργήσαμε μια νεανική και δυναμική ομάδα, η οποία δούλεψε σκληρά από τον Σεπτέμβριο με πίστη στις αρχές και στις αξίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού και με σεβασμό στους αντιπάλους.

Η ομάδα μας ολοκλήρωσε τη χρονιά με:

16 νίκες σε 20 αγώνες

μόλις 1 ήττα στον Β’ γύρο

2η θέση στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑ-Η και εξασφαλισμένη άνοδο 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε

συμμετοχή σε κάθε αγώνα από 8+ αθλητές U23, αποδεικνύοντας πως το παρόν και το μέλλον ανήκουν στα νέα παιδιά

ρεκόρ παραγωγικότητας 110 πόντων σε έναν αγώνα — κορυφαία επίδοση όλων των κατηγοριών της ΕΣΚΑ-Η για τη φετινή χρονιά

Μια πορεία που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια, η πίστη και η ομαδικότητα φέρνουν αποτελέσματα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου μας (αλφαβητικά):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟ

ΑΚΡΙΒΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟ

ΔΕΛΑΡΤΑ ΜΙΧΑΛΗ

ΖΙΑΚΑ ΑΡΓΥΡΗ

ΘΩΜΑ ΘΑΝΗ

ΙΟΡΔΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟ

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΜΑΡΚΟ ΧΡΗΣΤΟ

ΜΗΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΠΑΡΑΚΟ ΓΙΩΡΓΟ

ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΧΑΡΗ

ΞΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ

ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΣΟΥΠΟ ΣΤΕΛΙΟ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΦΩΚΙΑΝΟ ΜΑΡΙΟ

και στον προπονητή μας Σταύρο Κουρή !

Σε μια εποχή έντονων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που αγαπούν τον αθλητισμό και στηρίζουν έμπρακτα το έργο μας. Σε αυτούς αφιερώνουμε την επιτυχία μας και ευχαριστούμε θερμά:

- τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκη Πετρόπουλο, τον κ. Γιάννη Κόττα & τον κ. Μάκη Μοίραλη,

τον μεγάλο χορηγό μας :

- κ. Αντώνη Μικελλίδη και την εταιρεία «SEASCOPE SHIPPING AGENCY LTD»,

τους χορηγούς μας :

- κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου και την εταιρεία Congress World,

- κ. Φώτη Δούβρη και την εταιρεία Δούβρης Ηλ Συσκευές

- κ. Σπύρο Σκιαδαρέση και την εταιρεία Skiadaresis GreekandSweet

- κ. Ιωάννη Καραμούζη και την εταιρεία Karamouzis Οπτικά,

- κ. Σωτήρη Πιέρρο και το cafe Atout Specialty

τους γιατρούς μας :

- κ. Ανδρέα Φιλιππόπουλο, κα Φαίη Μεσίρη, κα Ιωάννα Χαλιμού και κ. Σάββα Γιακουμάκη

- την κ. Έλενα Χαλιώτη και το τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών, Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας και ιδιαίτερα στον κ. Παντελή Κοκμοτό που ήταν δίπλα μας στην άτυχη στιγμή της ομάδας μας με τραυματισμούς 2 αθλητών μας

τους υποστηρικτές μας :

- κ. Νίκο Αθανασόπουλο και το all day café snack bar Θεατράκι στην Μαρίνα της Πάτρας,

- κ. Σπύρο Κουρή και τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ "ΣΟΠΟΤΟ" ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

τους χορηγούς επικοινωνίας :

- κ. Στάθη Πολίτη & το The Best Portal

- τους κ.Τρασάνη και κ. Παντελή, για την φιλοξενία τους Στα Γήπεδα της ΕΣΚΑ-Η και στο westbasket,gr

- κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, κ Προκόπη Κόγκο, κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και την Εφημερίδα Πελοπόννησος

- κ Σταύρο Παναγόπουλο και την Εφημερίδα Γνώμη Πατρών

- το portal patrasevents.gr

- το Skaipatras.gr - Skai Patras 89.4

- το portal KALAVRYTAPRESS

- κ. Αλέξη Διγενή και την εφημερίδα Νεολόγος

- τον sportfmpatras

- κ. Μιλτιάδη Σπυρόπουλο & το Match Αχαΐας

- την διοίκηση της ΕΣΚΑ-Η και ιδιαίτερα την κα Κική Παναγοπούλου και τον κ. Χρήστο Κολλάρο

και τους υπεύθυνους ασφαλείας και καθαριότητας του δημοτικού γηπέδου "Παναγία Αλεξιώτισσα" κ. Θέμη Τσελίκα και Δημήτρη Ζαννίδη

Παράλληλα, καλούμε όλους όσους πιστεύουν στις βασικές αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια μας. Γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ένα από τα βασικά κύτταρα της κοινωνίας μας και χρειάζονται κίνητρα και δομές ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον αθλητισμό.

Η οικογένεια του ΑΠΣ Σοπωτού μεγαλώνει, συνεχίζει με πίστη, όραμα και αγάπη για το μπάσκετ. Με ενότητα και σκληρή δουλειά, κοιτάμε μπροστά. Τα καλύτερα έρχονται!

Καλό καλοκαίρι !

Σ Ο Π Ω Τ Ο !!!