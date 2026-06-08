Φιλιππίνες: Νέος τραγικός απολογισμός μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ - 32 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες

Νέος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νήσο Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 32, ενώ περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα τη Δευτέρα, με επίκεντρο στα ανοικτά των ακτών της Μιντανάο, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Ορισμένες από τις προειδοποιήσεις ήρθησαν λίγες ώρες αργότερα.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κτίρια να καταρρέουν, μεταξύ αυτών και εστιατόριο της αλυσίδας Jollibee που μετατράπηκε σε σωρό ερειπίων. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σχεδόν δύο δεκάδες αγνοούνται, ενώ περίπου 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο

Η Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι αρχές της παράκτιας επαρχίας Σαρανγκάνι, περίπου 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, ανακοίνωσαν ότι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς εξαιτίας κατολίσθησης. Ο σεισμός προκάλεσε προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών στην περιοχή, οι οποίες αποκαταστάθηκαν αργότερα.

Στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, ενώ άλλοι 22 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στις επαρχίες Νότιο Κοταμπάτο και Σουλτάν Κουνταράτ.

Πάνω από 130 μετασεισμοί

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, ανακοίνωσε ότι οι κρατικές υπηρεσίες συντονίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής, αναφέρει το BBC.

«Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται και δεν θα αφήσουμε τη Μιντανάο αβοήθητη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Παράλληλα, διέταξε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις πληγείσες περιοχές, καθώς ο σεισμός σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε δημοτικό σχολείο στην επαρχία Νταβάο Οξιντένταλ, δεκάδες τρομαγμένοι μαθητές φαίνονται να παραμένουν σκυμμένοι στο έδαφος την ώρα που η γη σείεται, ενώ σε κοντινή απόσταση καταρρέει μεταλλικό υπόστεγο. Σύμφωνα με το σχολείο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν περισσότεροι από 130 μετασεισμοί, με μεγέθη που κυμάνθηκαν από 1,3 έως 6,7 Ρίχτερ.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Λίγο μετά τον σεισμό, οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν για ενδεχόμενο τσουνάμι με κύματα ύψους έως και ενός μέτρου.

Αργότερα καταγράφηκαν μικρά κύματα τσουνάμι στην Οκινάουα και στα νησιά Ογκασαβάρα της Ιαπωνίας.

Κύματα καταγράφηκαν επίσης σε διάφορα σημεία των ακτών της Ινδονησίας, του Παλάου και των Φιλιππίνων, με το ύψος τους να κυμαίνεται από λίγα εκατοστά έως και 1,4 μέτρα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά τους σεισμούς συχνό φαινόμενο στη χώρα.