Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠΑμεΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» του ΚΟΔΗΠ

Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, το ΚΔΑΠΑμεΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» παρουσίασε μια όμορφη θεατρική παράσταση, την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με τη συμμετοχή του 62ου και του 59ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Μια όμορφη συμπεριληπτική γιορτή για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς. Οι ωφελούμενοι της δομής, συνεργάστηκαν δημιουργικά με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την Ειρήνη. Μέσα από την κοινή προσπάθεια, την αποδοχή και το σεβασμό τα παιδιά έζησαν όμορφες στιγμές και κατάφεραν να παρουσιάσουν μια παράσταση γεμάτη μηνύματα αισιοδοξίας, χαράς, ελπίδας και ειρήνης.

Στην εκδήλωση του ΚΔΑΠΑμεΑ παραβρέθηκαν, ο Παναγιώτης Σακαρέλλος, μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, η Ιουλία Συροκώστα – Σταθοπούλου, επίσης μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ και Υπεύθυνη του Γραφείου ΑμΕΑ, η προϊσταμένη του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ, Κατερίνα Νικολακοπούλου καθώς και πλήθος γονιών και φίλων του κέντρου.

Το ΚΔΑΠΑμεΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» ευχαριστεί δημοσίως θερμά τις διευθύντριες των δημοτικών σχολείων, Μαρίνα Μαρκέλου από το 62ο Δημοτικό σχολείο και την Αριάδνη Κοκκινάκη από το 59ο Δημοτικό σχολείο Πατρών, τις εκπαιδευτικούς Γεωργία Καλογερά, Μαρία Ρέντιτ, Νεκταρία Σελιμά, όπως επίσης και τις εθελόντριες Ευτυχία Χαϊκάλη λογοθεραπεύτρια και κυρία Ειρήνη - Μαρία Τσούδη Βοηθός εργοθεραπείας, καθώς και την Βάλια Ψωμιάδη για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό της πρόσκλησης, καθώς και τους γονείς των παιδιών για την συνεργασία και την στήριξη τους.

Την ευθύνη της εκδήλωσης είχαν η υπεύθυνη του κέντρου, Κατερίνα Μενάγια, Ψυχολόγος, ο θεατρολόγος, Νίκος Βαρθολομάτος, η μουσικός, Όλγα Λαμπροπούλου και η γυμνάστρια Ερατώ Μπερλέμη.

«Τ΄όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη

Τ΄όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη

Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα, είναι η Ειρήνη». - Γιάννης Ρίτσος.