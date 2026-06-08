Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα κακουργήματα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου ο οποίος –σύμφωνα με την αστυνομία– φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο συλληφθείς παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σημειώνεται πως ο 37χρονος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Ο 37χρονος κατάγεται από την Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών. Τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Τι εντοπίσαν οι αρχές στο σπίτι του 37χρονου

Καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών, οι αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην πλατεία Αμερικής αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε ο 37χρονος στην Κρήτη, οι ααστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες και κατέσχεσαν ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, εντοπίστηκαν:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν.