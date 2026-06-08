Με συναυλίες μαθητών συνεχίζεται η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά»

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά», συνεχίζεται απόψε Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συναυλιών του ωδείου (οδός Αράτου 10), με τη συναυλία μαθητών της σχολής κιθάρας των τάξεων της Ρούλης Κολοκυθά και του Γιάννη Μέλιου.

Στο πλαίσιο της ενότητας στις 7.00 το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού ωδείου, συνοδεία πιάνου από τη Λ. Ιβάνοβα, θα πραγματοποιηθούν συναυλίες από τις σχολές βιολιού τάξη Μ. Σαφάροβα, μουσικής δωματίου τάξη Β. Ιβάνοβ και βιολοντσέλου τάξη Ν. Κομισσάροβ.

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Πέμπτη 11/6/2026

Παρουσίαση σχολής μονωδίας κ. Λ. Γερονίκου.

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Τάξη κ. Ι. Γκλίνκα.