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ΜΟΥΣΙΚΗ

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Με συναυλίες μαθητών συνεχίζεται η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά»

Με συναυλίες μαθητών συνεχίζεται η ενότη...

Απόψε Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 19.30 στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου στην οδό Αράτου 10 & την Τρίτη 9/6 στις 19.00

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά», συνεχίζεται απόψε Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συναυλιών του ωδείου (οδός Αράτου 10), με τη συναυλία μαθητών της σχολής κιθάρας  των τάξεων της Ρούλης Κολοκυθά και του Γιάννη Μέλιου.

Στο πλαίσιο της ενότητας στις 7.00 το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού ωδείου, συνοδεία πιάνου από τη Λ. Ιβάνοβα, θα πραγματοποιηθούν συναυλίες από τις σχολές βιολιού τάξη Μ. Σαφάροβα, μουσικής δωματίου τάξη Β. Ιβάνοβ και βιολοντσέλου τάξη Ν. Κομισσάροβ.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μουσική Από Παιδιά Για Παιδιά Δημοτικό Ωδείο Πατρών
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