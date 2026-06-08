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Πάτρα: Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο γεφυράκι του Μείλιχου στο τέρμα της Θερμοπυλών

Πάτρα: Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο γεφυ...

Λόγω των εργασιών η διέλευση από το γεφυράκι δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 10 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης των κιγκλιδωμάτων στην μικρή ξύλινη πεζογέφυρα του Μειλίχου, στο τέρμα της οδού Θερμοπυλών, θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, λόγω των εργασιών η διέλευση από το γεφυράκι δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 10 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Στην περίπτωση που οι εργασίες περατωθούν νωρίτερα θα υπάρξει νέα ενημέρωση, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να χρησιμοποιούν, εκ νέου, τη διάβαση.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ξύλινο Γεφυράκι Μείλιχου Ποταμού Τέρμα Οδού Θερμοπυλών
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