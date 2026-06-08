Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματάει τις επιθέσεις στο Ισραήλ

Σε μία νέα εξέλιξη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι προχωρά σε «παύση» των πυραυλικών του επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα προχωρήσουν σε πιο σκληρά πλήγματα εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην ιρανική ανακοίνωση, ενώ από ισραηλινή πηγή έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα. Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις που συνεχίζονταν έως το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026). Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση.

Τραμπ στο Truth Social: « Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν μια άμεση κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω του Truth Social ότι «τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν» επιδιώκουν «μία άμεση κατάπαυση του πυρός» και ότι οι «τελικές» διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» «προοδεύουν».

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν μια άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την “Ειρήνη” προχωρούν, εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια “Τελική Συμφωνία”. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ κάλεσε «το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως το πυρ», μετά την επανάληψη των απευθείας μεταξύ τους εχθροπραξιών για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας εδώ και δύο μήνες.

«Ισραήλ και Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως το πυρ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ που δεν κρύβει τις διαφωνίες του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναζητά επειγόντως λύση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με έναν πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, παρατείνεται, κατά κατάπληξη του ιδίου, σε διάρκεια και παραμένει όλο και περισσότερο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μάλιστα πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.