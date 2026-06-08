Στο πλευρό των εργαζομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενο από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Κατερίνα Σολωμού και τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας Νίκο Μοίραλη, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων ΕΑΠ.

Κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων, το κλιμάκιο ενημερώθηκε για τους όρους των νέων συμβάσεων ΙΔΑΧ που καλούνται να υπογράψουν οι επιτυχόντες της προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για εργαζόμενους που επί σειρά ετών, σε πολλές περιπτώσεις για πάνω από δύο δεκαετίες, κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος. Αντί η μετάβασή τους σε καθεστώς αορίστου χρόνου να αποτελεί δικαίωση των πολυετών αγώνων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με όρους που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μονομερή μεταβολή όρων εργασίας, απεριόριστες μετακινήσεις, δοκιμαστική περίοδο με δυνατότητα απόλυσης και περιορισμό βασικών εργασιακών εγγυήσεων.

Το ζήτημα έχει ήδη αναδειχθεί κοινοβουλευτικά από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με ερώτηση των Βουλευτών Στέφανου Παραστατίδη, Μιχάλη Κατρίνη και Παύλου Χριστίδη προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, με την οποία τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη συμβατότητα των συγκεκριμένων όρων με το καθεστώς των εργαζομένων ΙΔΑΧ στο Δημόσιο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των εργαζομένων και του Σωματείου τους και καλεί τη Διοίκηση του ΕΑΠ να αποσύρει άμεσα τους επίμαχους όρους και να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε για να υπηρετεί τη γνώση, τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο. Οι αρχές αυτές οφείλουν να αποτυπώνονται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοί του.