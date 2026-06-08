Μαριλένα Σούκουλη: Μηχανικός και βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ από το 2019, η νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (08.06.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Μαριλένα Σούκουλη είναι η νέα υφυπουργός στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Η Μαριλένα Σούκουλη γεννήθηκε στην Κόρινθο και είναι παντρεμένη με δύο παιδιά, του Γιώργου και της Χριστίνας. Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Από το 1998 μέχρι και σήμερα διατηρεί Τεχνικό Γραφείο Μελετών, Επιβλέψεων Ιδιωτικών Έργων και Μελετών Επενδυτικών Σχεδίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με τον σύζυγό της Παναγιώτη (Τάκη) Πανόπουλο. Το 2000 ίδρυσε κατασκευαστική εταιρεία, με την επωνυμία «Μ. Σούκουλη – Π. Πανόπουλος Ο.Ε.» & διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΚΑΤ.

Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ταυτόχρονα, το 2000 πιστοποιήθηκε ως Εργολάβος Δημοσίων Έργων Υδραυλικών, Οδοποιίας και Λιμενικών.



Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ορκωμοσία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Πολιτική σταδιοδρομία

Από το 2006 μέχρι και σήμερα, η Μαριλένα Σούκουλη έχει συνεχή παρουσία στα πολιτικά, πολιτιστικά δρώμενα της Κορινθίας και έχει εκλεγεί διαδοχικά:

– Στις Νομαρχιακές Εκλογές του 2006 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα και εκλέγεται 6η Νομαρχιακή Σύμβουλος στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας με τον συνδυασμό «ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ανάμεσα σε 42 υποψηφίους.

Από το 2007 – 2010 διατέλεσε:

– Τακτικό Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κορινθίας,

– Τακτικό Μέλος Διανομαρχιακής επιτροπής Διαχειριστικής Επαρκείας,

– Πρόεδρος Κέντρου Νέων Κορινθίας

– Το έτος 2009 διατέλεσε Αντινομάρχης Παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ν. Α. Κορινθίας και Αναπληρωτής Νομάρχη ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

– Υπεύθυνη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,

– Υπεύθυνη Διεύθυνσης Βιομηχανίας,

– Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εγγειών Βελτιώσεων – Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων,

– Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εμπορίου,

– Υπεύθυνη Τουριστικής Ανάπτυξης,

– Υπεύθυνη Διεύθυνσης Αλιείας,

– Υπεύθυνη Ωρίμανσης Δημοσίων έργων στο ΕΣΠΑ

– Υπεύθυνη Ωρίμανσης έργων μέσω ΣΔΙΤ.

Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2010 εκλέγεται 2η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κορινθίας με το συνδυασμό «ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και διατέλεσε:

– Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης – Προγραμματισμού και Επενδύσεων,

– Τακτικό Μέλος Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

– Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κέντρου Νέων Κορινθίας,

– Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

– Στις βουλευτικές εκλογές του 2012 ήταν υποψήφια στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στην 7η θέση.

Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2014 ήταν υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας με το συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , από όπου και εκλέγεται εκ νέου Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε. Κορινθίας .

– Από το Ιούλιο 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 εκλέγεται Βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία.

– Τον Ιανουάριο του 2021 ορίζεται Αναπλ. Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Συμμετοχές σε ομάδες εργασίας της ΝΔ:

– Τομέας Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Ν.Δ.

– Μέλος Ομάδας Εργασίας θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης και υποομάδας Αυτοδιοίκησης Β βαθμού

– Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ν.Δ.

– Τομέας Μεταφορών και Υποδομών

– Γραμματεία Αυτοδιοίκησης Ν.Δ.

– Τομέας υγείας

– Μέλος ομάδας εργασίας Ψυχικής Υγείας

– Μέλος διαρκούς Επιτροπής παραγωγής και εμπορίου

– Μέλος ειδικής επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας

– Από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023 υπήρξε Ειδική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα χωροταξίας.

– Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 εκλέγεται εκ νέου βουλευτής Κορίνθιας με τη ΝΕΑ Δημοκρατία.

Κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις σήμερα:

– Αναπληρώτρια Γραμματέας Κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας σε θέματα Παραγωγής και Εμπορίου

– Γραμματέας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

– Μέλος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

– Μέλος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και των Υποεπιτροπών της , Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών.

– Μέλος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

– Αντιπρόεδρος Ομάδας Φιλίας Παναμά – Ελλάδος

– Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Βοσνίας – Ερζεγοβίνης – Ελλάδος

– Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Ελβετίας – Ελλάδος

– Γραμματέας Ομάδας Φιλίας Τατζικιστάν – Ελλάδος

– Μέλος Ομάδας Φιλίας Βουλγαρίας – Ελλάδος

– Μέλος Ομάδας Φιλίας Λιβάνου – Ελλάδος