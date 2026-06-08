Στράτος Σιμόπουλος: Ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

Καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος, μετά τις αλλαγές που έφερε ο ανασχηματισμός τόσο στο κυβερνητικό σχήμα όσο και στην «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης παίρνει τη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος μετακινείται στο υπουργείο Οικονομικών ως υφυπουργός.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκάλεσαν σειρά μετακινήσεων. Ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Μαριλένα Σούκουλη τοποθετείται υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάληψη καθηκόντων κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ από τον Στράτο Σιμόπουλο σηματοδοτεί την επιλογή ενός στελέχους με μακρά διαδρομή στην παράταξη και ισχυρή αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα.

Από τη Θεσσαλονίκη στη Βουλή

Ο Στράτος Σιμόπουλος γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1959 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Είναι μικρασιατικής καταγωγής, με οικογενειακές ρίζες από τις Σέρρες, το Κιλκίς και τη Μικρή Βόλβη.

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς, δίπλα στο Διοικητήριο. Φοίτησε στο 58ο Δημοτικό Σχολείο και στο 4ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρουμπίνη Παπανικοπούλου και έχουν έναν γιο, τον Γιώργο.

Μηχανικός με διαδρομή στους παραγωγικούς φορείς

Για περίπου τέσσερις δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Παράλληλα ανέπτυξε έντονη παρουσία σε επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος.

Συμμετέχει επίσης σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, όπως η Ιωνική Εστία, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Έχει συγγράψει και το βιβλίο «Πολιτιkey», στο οποίο καταγράφει σκέψεις για την πολιτική και τη δημόσια ζωή.

Η διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία

Η πολιτική του πορεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε αναπληρωτής γραμματέας Παραγωγικών Τομέων του κόμματος, ενώ από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014 ανέλαβε γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Από αυτή τη θέση συμμετείχε στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση μεγάλων έργων υποδομής, σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για την ελληνική οικονομία.

Η κοινοβουλευτική παρουσία

Το 2019 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και επανεξελέγη στις εκλογές του 2023. Στη Βουλή συμμετέχει στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Παράλληλα, έχει αναλάβει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Φινλανδίας και συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Νότιας Κορέας.

Στην κοινοβουλευτική του διαδρομή έχει δώσει έμφαση σε ζητήματα ανάπτυξης, υποδομών, βιομηχανίας, τεχνολογίας και έργων που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.