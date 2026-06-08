Την Κυριακή 14-6 η ετήσια παράσταση της Χορευτικής Εστίας Πατρών

Η Χορευτική Εστία Πατρών θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια χορευτική της παράσταση με τίτλο "Όπως τα έζησα…" παρουσιάζοντας χορούς, τραγούδια έθιμα και δρώμενα των ανθρώπων της Μακεδονίας.

Αναμεσά τους η «Κούνια» και οι «Αράπηδες» από τα χωριά της Δράμας, τα «προζύμια» και η προετοιμασία της νύφης για τον γάμο της, όπως και τα αποκριάτικα έθιμα των Φανών και της «Χάσκας» από τη Κοζάνη και το « Γαϊτανάκι» από τη Καστοριά.

Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 21:00 στο Θεατράκι Μαρίνας (είσοδος ελεύθερη) θα συνοδεύσει παραδοσιακή ορχήστρα και θα συμμετάσχουν όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Την εκδήλωση θα συνοδεύσουν υπέροχοι μουσικοί και φίλοι:

Χωριά Δράμας: Σέργιος Βούλγαρης (Λύρα Δράμας, τραγούδι), Μαρία Φωτίου (Νταχαρές, Τραγούδι)

Κεντρική & Δυτική Μακεδονία: Περικλή Αλιώπης (Τρομπέτα), Νίκος Δαλιάνης (Κλαρίνο), Άκης Χατζημικές (Κρουστά), Μαρία Φωτίου (Τραγούδι).

Στα τραγούδια της Δράμας συμμετέχουν επίσης: Ελένη Βλοτινού, Ελένη Θεοδώρου, Κωνσταντίνα Κουμούτσου, Μπέτυ Πετράτου, Χριστίνα Πουλοπούλου, Μαρία Τζαβάλα, Μαρία Φαλλιέρου.