Ποιος είναι ο νεός αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας

Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρά τελικά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.



To βιογραφικό του Γιώργου Κώτσηρα

Ο Γιώργος Κώτσηρας γεννήθηκε το 1984. Τον Μάρτιο του 2025, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Από τον Ιούλιο του 2019 εκλέγεται Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία και από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για Θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τον Ιούνιο του 2023 ως τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών.



Kατά την περίοδο 2019-2021, υπήρξε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (Συνταγματική Αναθεώρηση 2019), Αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας της Βουλής και Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Σερβίας της Βουλής.



Είναι απόφοιτος και αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον Ανταγωνισμό, τις Κρατικές Ενισχύσεις, το Δίκαιο Επιχειρήσεων και το Διοικητικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών και στο Διοικητικό Δίκαιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III «Paul Cézanne» της Γαλλίας.



Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο («Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων») και το 2014 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορος με βαθμό «Άριστα».



Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μελετών σχετικών με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το δίκαιο επιχειρήσεων. Βιβλίο του με τίτλο «Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική έννομη τάξη» καθώς και μελέτες του σε θέματα διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου έχουν δημοσιευθεί από διάφορους εκδοτικούς οίκους.



Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, ημερίδων, νομικών ακαδημιών, ενώ έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων δημοσιευμένων στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Έχει ασκήσει δικηγορία με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, το διοικητικό, εμπορικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει εκλεγεί δύο φορές στο Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Αθηνών, έχοντας διατελέσει μέλος Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος (2010-2014). Έχει υπάρξει πρωταθλητής Ελλάδος στην αντισφαίριση.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.