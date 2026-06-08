Αίγιο: Τι λένε οι γείτονες για τον Δαλαμάγκα - «Έχτισε ψηλούς τοίχους και ζούσε απομονωμένος» - Νέες αποκαλύψεις

Αυτό είχε θορυβήσει κάποιους κατοίκους με αποτέλεσμα να μαζέψουν υπογραφές, να απευθυνθούν στις Αρχές και να ζητήσουν να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους.

Αυτό όμως, που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση στους γείτονες του στο χωριό του Αιγίου, ήταν πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συντροφιά του πολλά σκυλιά. Υπήρξε περίοδος που τα σκυλιά τα οποία ήταν στην κατοχή του ξεπερνούσαν τα 20.

Ο ίδιος, έλεγε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και πάλευε με τον καρκίνο του πνεύμονα και οι γιατροί του είχαν συστήσει να αναπνέει καθαρό αέρα, και γι' αυτό είχε επιλέξει το συγκεκριμένο χωριό.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ενός γείτονα, ο «Αντώνης Τζίμας», όπως συστηνόταν, είχε επιλέξει για μόνιμη κατοικία του στο Αίγιο ένα ερειπωμένο σπίτι, το οποίο σε μικρό χρονικό διάστημα ανακατασκεύασε και επέλεξε να γύρω γύρω να το περιφράξει με ψηλούς μαντρότοιχους.

Ο Έλληνας ομογενής, τον οποίο οι Αρχές της Αυστραλίας αναζητούσαν επί 27 χρόνια για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, είχε φτιάξει το δικό του καταφύγιο στο Αίγιο.

Περιτριγυρισμένος από πολλά σκυλιά και πίσω από ψηλούς μαντρότοιχους ζούσε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στο Αίγιο καθώς όπως φαίνεται, ήθελε να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ζούσε με πολλά σκυλιά

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν κρυβόταν, ούτε ήταν απομονωμένος σύμφωνα με τα όσα είπε ο γείτονάς του στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Όμως, ζούσε -τουλάχιστον στην αρχή- με περισσότερα από 20 πιτ μπουλ.

«Έβγαινε κανονικά στο χωριό. Στην αρχή βέβαια είχε κάποια θέματα. Αυτός είχε πάρα πολλά πιτ μπουλ. Και στην αρχή που δεν είχε μαντρώσει το σπίτι γύρω γύρω, αυτά έβγαιναν έξω και έκαναν διάφορα. Εμένα τα παιδιά μου τότε ήταν μωρά, και η πρώτη μας επαφή ήταν "Πρόσεχε φίλε, γιατί τα σκυλιά αυτά δεν αστειεύονται. Μην βγει κανά παιδί έξω και έχουμε ιστορίες". Μου είχε πει να μην ανησυχώ, πως χρειάζεται λίγο χρόνο και πως θα μαντρώσει το σπίτι» ανέφερε ο γείτονάς του και πρόσθεσε: «Δεν ήξερα τι δουλειά έκανε. Καταλάβαμε εδώ ως γειτονιά ότι κάτι συνέβαινε με τα σκυλιά. Μαζέψαμε υπογραφές να έρθουν να ερευνήσουν γιατί είχε τόσα σκυλιά. Μιλάμε, για 20 με 30 σκυλιά. Μετά από ένα χρονικό διάστημα σταμάτησε αυτό το φαινόμενο. Τώρα έχει 5-6 σκυλιά».

Το ερειπωμένο σπίτι που έγινε φρούριο

Ο γείτονάς του Τζέιμς Δαλαμάγκα θυμήθηκε πως το σπίτι που έμεινε ο καταζητούμενος της Interpol ήταν ερείπιο όταν το αγόρασε ενώ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το έκανε κατοικήσιμο και «φρούριο» καθώς ύψωσε μαντρότοιχους.

«Εμείς ήρθαμε το 2005 εδώ. Το έχουμε εξοχικό. Δηλαδή ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Εκείνος ήρθε περίπου στο 2007 ή 200 αν δεν κάνω λάθος. Το σπίτι αυτό που πήρε δεν ήταν κατοικήσιμο. Βρήκε κάποια χρήματα. Το αγόρασε. Μου έκανε εντύπωση γιατί μέσα σε 6 με 7 μήνες είχε γίνει αγνώριστο το σπίτι. Είχε βάλει ψηλούς τοίχους εξωτερικά, έφτιαξε κεραμοσκεπή. Ήταν τελείως διαλυμένο πριν. Αυτός ο άνθρωπος μάθαμε ότι ήρθε από την Αυστραλία. Ότι είχε κάποια θέματα υγείας. Ότι είχε κάποιο καρκίνο στον πνεύμονα και ότι έπρεπε να βρει ένα σπίτι το οποίο θα ήταν απομονωμένο ώστε να αναπνέει. Να έχει καθαρό αέρα για να ανακάμψει» είπε ο γείτονάς του.

Το χωράφι με τις ελιές

Σύμφωνα με τον γείτονά του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν είχε πρόβλημα να βγαίνει ούτε είχε δώσει την εντύπωση στους γείτονές του πως κρύβεται ή κρύβει ο ίδιος κάτι. Μάλιστα, είχε πάει να πιει και μια μπύρα μαζί τους όπου τους είχε αναφέρει τις ακροδεξιές απόψεις του.

«Δεν είχε θέμα να βγαίνει. Δεν κρυβότανε. Είχε βγει πριν κάποια χρόνια, και είχε έρθει και για μια μπύρα. Μάθαμε πως είναι από την Αυστραλία κλπ» ανέφερε ο γείτονάς του και πρόσθεσε: «Είχε τάσεις ακροδεξιές. Σε αυτή την μπίρα που είχαμε πιει, μου έλεγε για την Χρυσή Αυγή ότι είναι το καλύτερο κόμμα. Είχε μια έπαρση τέτοια. Μετά είχαμε μια καλημέρα».

Σε ό,τι αφορά την σύντροφό του, ο γείτονάς του είπε: «Απ' ότι ξέρω δεν ήταν παντρεμένος. Είναι καθηγήτρια η γυναίκα. Πέρσι απ' όσο ξέρω ήταν στην Σαντορίνη. Φέτος έχει πάρει μετάθεση στην Αθήνα και ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί».

Σε ερώτηση, αν γνώριζε πώς βιοποριζόταν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, απάντησε πως: «Απ' ότι ξέρω, πίσω από το σπίτι του έχει ένα πολύ μεγάλο χωράφι με ελιές και από εκεί βιοποριζόταν».