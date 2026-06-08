Σκανδάμης: Την πολιτική ευθύνη για τη μη επαναλειτουργία του Οδοντωτού ανέλαβε επισήμως η ΝΔ

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος - Διδάκτωρ Νομικής, επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επαναλειτουργία του Οδοντωτού στην ΝΔ.

Σε αυτή αναλυτικά τονίζει:

“Στις 4 Ιουνίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε δημόσια τον Δήμαρχο Καλαβρύτων να υπογράψει με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου «τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια».

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 5 Ιουνίου, διέρρευσε στον τύπο η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον κ. Κυρανάκη.

Δεν θα σχολιάσω το αναιδές ύφος του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών προς τον Δήμαρχο ούτε καν το νομικά αβάσιμο της πρόσκλησης του Υπουργού για να αναλάβει ο Θανάσης Παπαδόπουλος την ευθύνη χορήγησης της πιο πάνω βεβαίωσης, δηλαδή για μια αρμοδιότητα που ο Δήμος του δεν έχει και που ανήκει ιδίως στον ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών.

Θα σταθώ όμως στο ότι τη δημόσια πρόσκληση προς τον Δήμαρχο Καλαβρύτων δεν την έκανε τελικά ο κ. Κυρανάκης ως Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, αλλά γνωρίζοντας ότι θα είναι ο νέος Γραμματέας του κόμματος της ΝΔ, η εκλογή του οποίου θα γίνει εκτός απροόπτου αυτή την εβδομάδα.

Για όσους συμπολίτες μας των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας προβληματίζονται τυχόν ακόμη για το με ποιου ευθύνη δεν προχωρούν οι διαδικασίες επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, οφείλουμε να πούμε ότι πλέον την πολιτική ευθύνη την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Νέα δημοκρατία δια του αναμενόμενου Γραμματέα της”.