Αίγιο: Για την Τετάρτη αναβλήθηκε η δίκη του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα

Το Δικαστήριο Αιγίου αποφάσισε το μεσημέρι να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλεια έπειτα από διεθνές ένταλμα που εκδόθηκε από τις αυστραλιανές αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Μαζί του συνελήφθησαν ο πατέρας και η σύντροφός του και παραπέμφθηκαν επίσης στο Αυτόφωρο.

Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις θα παραμείνουν υπό κράτηση. Ο 56χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία και χρήση ψευδών στοιχείων ταυτότητας, ενώ ο πατέρας και η σύντροφός του κατηγορούνται για υπόθαλψη.

Νωρίτερα σήμερα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις αρχές, ζούσε στην Αιγιάλεια τα τελευταία 18 χρόνια χρησιμοποιώντας διαφορετική ταυτότητα και καταζητείται για την ανθρωποκτονία Έλληνα ομογενή το 1999.

Η τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσής του θα ληφθεί από το Συμβούλιο Εφετών.