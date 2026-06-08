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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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﻿Συνελήφθη φυγόποινος στο Αγρίνιο

﻿Συνελήφθη φυγόποινος στο Αγρίνιο

Εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης για ληστεία, ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς
σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα  με την αστυνομία.


Ειδικότερα,όπως ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.  σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε η εκτέλεση των εξής αποφάσεων:
• Του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -4- ετών για ληστεία.
• Του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -7- μηνών για ενδοοικογενειακή βία.
• Του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -3- μηνών για παράβαση της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αιτωλοακαρνανίας για την εκτέλεση των ποινών του.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Αγρίνιο Σύλληψη
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Κοινωνία
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