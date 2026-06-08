Πάτρα: Παράγγελναν τάμπλετ και έπαιρναν παντόφλες- Εξιχνίασαν 19 απάτες

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και πολυεπίπεδη έρευνα, 19 περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου, ανακοινώνει η αστυνομία.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με έδρα την Τσεχία, για απάτη, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την εξονυχιστική εξέταση και διασταύρωση των καταγγελιών, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξιχνίασαν συνολικά -19- περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Μάρτιο του 2026, ενώ το συνολικό χρηματικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει ο κατηγορούμενος από τους παθόντες ανέρχεται στα 1.800 ευρώ περίπου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ή χρησιμοποιούσε απατηλές ιστοσελίδες και καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (TikTok, Instagram), οι οποίες παρουσιάζονταν ως νόμιμα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) εμπορίας επώνυμων προϊόντων.

Μέσω αυτών, έπειθε τους καταναλωτές να παραγγείλουν διάφορα είδη (όπως αθλητικά υποδήματα γνωστών εταιρειών, tablet, συσκευές μέτρησης σακχάρου και ακουστικά βαρηκοΐας) σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.



Αντί για τα επώνυμα είδη που είχαν επιλέξει, οι αγοραστές παραλάμβαναν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) κλειστά δέματα που περιείχαν αντικείμενα ευτελούς αξίας (παντόφλες, μηχανές ξυρίσματος, μικρά θερμαντικά σώματα, συσκευές μασάζ κ.α.) και κατέβαλλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο με τη μέθοδο της αντικαταβολής κατά την παραλαβή, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν προηγουμένως το περιεχόμενο του δέματος. Τα εισπραχθέντα χρηματικά ποσά αποδίδονταν από την εταιρεία ταχυμεταφορών σε συγκεκριμένο διεθνή τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) της αλλοδαπής εταιρείας logistics στην Τσεχία, με δικαιούχο τον κατηγορούμενο.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί άμεσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή της συγκεκριμένης εταιρείας και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.