Πάτρα: Παρουσιάζεται η «Έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες – Τεύχος 3ο»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας πραγματοποιούν στην επίσημη εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 3ης Έκθεσης με τίτλο: «Έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες – Τεύχος 3ο», η οποία εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, η Έκθεση αποτυπώνει κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις ελληνικές περιφέρειες και συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, από 18:00 έως 20:00, στη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης.



Την Έκθεση θα παρουσιάσει ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βέττας.