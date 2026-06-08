Η Αγγελική Νικολούλη υπογράφει τα βιβλία της στην Πάτρα και μιλά για τις υποθέσεις που την "σημάδεψαν" - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Η Αγγελική Νικολούλη βρέθηκε στην Πάτρα και συναντήθηκε με τους αναγνώστες της στη Γωνιά του Βιβλίου, όπου υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων της στο αναγνωστικό κοινό που σχημάτιζε ουρά μέσα στο γνωστό βιβλιοπωλείο.

Μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισαν οι παρουσιάσεις του νέου της βιβλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αγαπητή δημοσιογράφος, ερευνήτρια και συγγραφέας έκανε στάση και στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η παρουσιάστρια της επιτυχημένης εκπομπής Φως στο Τούνελ συναντήθηκε με το αναγνωστικό κοινό της Πάτρας, συνομίλησε με τους φίλους της λογοτεχνίας και υπέγραψε αντίτυπα του νέου της αστυνομικού μυθιστορήματος, με τίτλο "Απαγωγή". Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη συγγραφέα και να ανταλλάξουν μαζί της απόψεις για το νέο της βιβλίο όπως επίσης να συζητήσουν για διάφορες υποθέσεις.

Το thebest μίλησε με την Αγγελική Νικολούλη, εστιάζοντας σε υποθέσεις που ανέλαβε να ερευνήσει και στην εκπομπή της. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στις υποθέσεις της μάνας με τα τρια παιδιά από την Πάτρα αλλά και στην υπόθεση της μάνας που έμενε το τελευταίο διάσστημα στην Αμαλιάδα, ωστόσο καταγόταν επίσης από την Πάτρα.