Πάτρα: Στο Παλαιό Δημαρχείο μεταφέρονται οι 200.000 τόμοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ξεκίνησε η διαδικασία συσκευασίας, καταγραφής και μεταφοράς του αρχειακού υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάτρας στο παλαιό Δημαρχείο, ενόψει των εργασιών στο κτίριο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, "η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας έχοντας πάνω από έναν αιώνα ανεκτίμητης προσφοράς στα γράμματα και τον πολιτισμό της πόλης ετοιμάζεται να ανοίξει μία νέα σελίδα στην ιστορία της

Δεν πρόκειται απλά για την αποκατάσταση ενός ακόμη ιστορικού κτηρίου αλλά και για την αναγέννηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της πόλης μας.

«Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί επένδυση στη γνώση αλλά και το μέλλον των παιδιών και της νεολαίας μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης που σήμερα επισκέφθηκε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη για να παρακολουθήσει την διαδικασία συσκευασίας, καταγραφής και μεταφοράς του πολύτιμου αρχειακού υλικού της στο παλαιό Δημαρχείο προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των χώρων της.



«Ζούμε μια ιστορική στιγμή» συμπλήρωσε ο Δήμαρχος και τόνισε: «Μια πληθωρική βιβλιοθήκη, ένας χώρος γνώσης, έρχεται από το παρελθόν και πάει στο μέλλον, ώστε μ’ έναν σύγχρονο τρόπο, τα παιδιά μας να πάρουν την γνώση των αιώνων που κουβαλάνε αυτά τα βιβλία και θα γεμίσουν το μυαλό τους με αξίες. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, θα έχουμε ένα νέο, σύγχρονο χώρο Πολιτισμού, μέσα στον οποίο, τα παιδιά θα διαβάζουν, θα δημιουργούν, θα ονειρεύονται και θα εξελίσσονται σε ενεργούς και μορφωμένους πολίτες».

Στο ισόγειο του κτηρίου θα αναπτυχθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη και θα διαμορφωθούν μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δύο χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά (χώρος υπολογιστών και εργαστήριο χειροτεχνίας).

Πριν όμως αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης και αναδιαμόρφωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, υπάρχει μπροστά μας ένα άλλο τεράστιο και απαιτητικό έργο, που ξεκίνησε σήμερα:

Η προσωρινή μεταφορά περίπου 200.000 τόμων που ανήκουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μαζί με όλο το πολύτιμο αρχειακό υλικό της.

Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό έργο, λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού, της ανάγκης ασφαλούς συσκευασίας, ταξινόμησης, καταγραφής και μεταφοράς, καθώς και της υποχρέωσης διασφάλισης της ακεραιότητας και της ορθής επανατοποθέτησής του στον νέο χώρο".