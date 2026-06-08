Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός: Αμετακίνητος ο Μαρινάκης, Κώτσηρας στο Μεταφορών - Οι αλλαγές

Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη.

Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.