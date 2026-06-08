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Πάτρα: Πληθαίνουν τα ερωτηματικά για τους 9 θανάτους στις φυλακές- Σε αποχή και συγκέντρωση οι δικηγόροι

Πάτρα: Πληθαίνουν τα ερωτηματικά για του...
Μακρυγένη Ελευθερία
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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου

Kινητοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας προκαλούν οι θάνατοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest. gr την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι δικηγόροι προσχωρούν σε αποχή από τα ακροατήρια και σε συγκέντρωση μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών από τις 11.00 ως τις 12.00

Η κινητοποίηση γίνεται όπως τονίζεται, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών, ιδίως μετά τους εννέα αιφνίδιους θανάτους κρατουμένων που έλαβαν χώρα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο περίπου μηνών αλλά και ως ένδειξη συμπαράστασης στην πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι  ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας Παναγιώτης Μεταξάς και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Ντίνος Τσούκαλης είχαν επισκεφθεί πρόσφατα το σωφρονιστικό κατάστημα.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φυλακές Αγίου Στεφάνου Δικηγόροι
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