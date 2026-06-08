Αν. Παναγιωτόπουλος: Θερμά συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ για την άνοδο στην Elite League

Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αναφέρει:

"Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας για την πανάξια άνοδο της στη Elite League.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια.

Η άνοδος της ομάδας δεν αποτελεί μόνο μια διάκριση για τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και μια μεγάλη επιτυχία για το Πατραϊκό και Αχαϊκό μπάσκετ, το οποίο συνεχίζει να αναδεικνύει αθλητές, προπονητές και υγιή αθλητικά πρότυπα.

Ευχόμαστε στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ καλή συνέχεια, υγεία σε όλους τους αθλητές και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα αγωνιστική πρόκληση της Elite League

Η πόλη της Πάτρας και οι φίλοι του μπάσκετ είναι/είμαστε περήφανοι για αυτή τη σπουδαία διάκριση".