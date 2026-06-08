Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά- ΦΩΤΟ

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών είπαν συγγενείς, φίλοι, συντοπίτες του, συνοδοιπόροι και αντίπαλοι στην πολιτική, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

«Υπάσχουν στιγμές που ο δημόσιος λόγος γίνεται δύσκολος. Αποχαιρετώ ένα δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδος των έργων, της συνέπειας, των αξιών», είπε στις πρώτες του κουβέντες στον επικήδειο λόγο ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Προέδρος της Βουλής είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Σουφλιάς σφυρηλάτησε τη φυσιογνωμία του ενεργού πολίτη.

«Μοιραστήκαμε κοινούς αγώνες και μάχες σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Μοιραστήκαμε και την κοινή πίστη σε μια πολιτική παράδοση που διαμόρφωσε τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο Γιώργος ήταν σταθερός, ψύχραιμος, με άποψη, με θάρρος να διαφωνεί και με γενναιοδωρία να συνθέτει», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης.

«Ξεκίνησε από χαμηλά και όσο ψηλά κι αν έφτασε, δεν απομακρύνθηκε από την αίσθηση του μέτρου και της ταπεινότητας που τον χαρακτήριζε», συνέχισε, ενώ ανάφερε πως ο Γιώργος Σουφλιάς «πίστευε ότι πολιτική χωρίς ήθος δεν έχει διάρκεια και παράταξη χωρίς αξίες δεν έχει λόγο ύπαρξης».

«Είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση. Σε ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την πίστη στις αξίες μας,

Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο για όσα έκανες αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκες στη δημόσια ζωή. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε Γιώργο», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Χατζηδάκης, Θανάσης Κοντογεώργης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Σοφία Ζαχαράκη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Θανάσης Δαβάκης, Βασίλης Σπανάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Παπαθανασίου, Γιώργος Σούρλας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Γιώργος Βουλγαράκης, Γιώργος Βλάχος, Φανή Πάλλη Πετραλιά, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Φίλιππος Σαχινίδης, Διονύσης Καλαματιανός, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εξόδιο ακολουθία μεικτό άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδωσε τιμές.