Φωτιά σε πολυτελές γιοτ στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Τραυματίας ένας 28χρονος

Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας
Τον τραυματισμό ενός 28χρονου αλλοδαπού, προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ρουμανίας, η οποία βρισκόταν ελλιμενισμένη στη μαρίνα Αμφιλοχίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του ΛΣ, καθώς και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Ο 28χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
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