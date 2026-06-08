Aquazzura x ELPIDA: Ποιες γευμάτισαν με τον διάσημο shoe designer Edgardo Osorio;

Λαμπερές παρουσίες στη Βούλα, ανάμεσά τους και κυρίες που συνδέονται με την Πάτρα
O διάσημος Κολομβιανός σχεδιαστής Edgardo Osorio, founder και creative director των διάσημων παπουτσιών και αξεσουάρ Aquazzura (και μια από τις πιο αριστοκρατικές φυσιογνωμίες στην παγκόσμια μόδα) συνέπραξε με το σωματείο «Ελπίδα».
Μαζί κυκλοφορούν την capsule συλλογή Aquazzura X ELPIDA, της οποίας τα έσοδα θα ενισχύσουν εξ ολοκλήρου τα παιδιά με καρκίνο. Τη συνεργασία επισφράγισαν επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ένα καλοκαιρινό γεύμα στο εστιατόριο «Barbarossa» στη Βούλα.
Επί της υποδοχής η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και η επικεφαλής του ELPIDA Youth Μαριάννα Λαιμού.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΥ, EDGARDO OSORIO, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
ART DE LA TABLE
MIA MATIA ΣΤΗΝ CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗ AQUAZZURA x ELPIDA
Παρευρέθηκαν μέλη και φίλες του σωματείου, εκπρόσωποι της τηλεόρασης και της μόδας αλλά και διεθνή ονόματα όπως η Βραζιλιάνα super model Ana Beatriz Barros και η σύζυγος του Παύλου, Marie Chantal. Με την Πάτρα συνδέονταν οι παρουσίες των Χριστιάνας Ροδοπούλου- Καίσαρη, Ειρήνης Βασιλοπούλου- Δούρου και Αθανασίας Στέγγου. Η collection αλληλεγγύης περιλαμβάνει υποδήματα τύπου Venetian slippers για άνδρες και γυναίκες και τσάντες pouches.
ANDREA DREESMAN, EMMA ASKARI, KARINA DE BRABANT, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙ ΣΑΝΤΑΛ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ
ΑΝΝΑ ΜΠΕΑΤΡΙΣ ΜΠΑΡΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ, ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΓΓΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΛΑΚΗ
EMMA ASKARI, KARINA DE BRABANT, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΜΑΡΙ ΣΑΝΤΑΛ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΩΝΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΝΤΟΥΔΗ-ΜΟΥΝΔΡΕΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΙΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ
Σύμφωνα με τον Osorio: «Η ελπίδα για εμένα είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε, να ξαναχτίζουμε, να πιστεύουμε και να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ακριβώς εκπροσωπείτε και εσείς. Προσφέρετε ελπίδα, αξιοπρέπεια, φροντίδα και την ασφάλεια σε χιλιάδες οικογένειες και παιδιά ότι δεν θα είναι ποτέ μόνοι. Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι μαζί να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γύρω από τον παιδικό καρκίνο».
ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ-ΣΑΡΑΚΑΚΗ
ΝΙΚΗ ΔΑΝΕΛΙΑΝ, ΜΕΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΕΛΑ ΤΣΑΒΛΙΡΗ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΕΝΑ ΤΣΑΒΛΙΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΝΟΥΛΗ ΜΑΝΩΛΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΙΠΑΤΙΔΟΥ
ΝΙΝΕΤΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΜΙΛΥ ΒΑΦΕΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΩΡΑΛΗ
ΣΑΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΓΩΓΩ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΡΖΕΤΑ ΖΑΧΑΡΤΖΗ, ΓΩΓΩ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ ΛΥΜΠΕΡΗ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΕΛΛΗΝΑ
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