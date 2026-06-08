Aquazzura x ELPIDA: Ποιες γευμάτισαν με τον διάσημο shoe designer Edgardo Osorio;

O διάσημος Κολομβιανός σχεδιαστής Edgardo Osorio, founder και creative director των διάσημων παπουτσιών και αξεσουάρ Aquazzura (και μια από τις πιο αριστοκρατικές φυσιογνωμίες στην παγκόσμια μόδα) συνέπραξε με το σωματείο «Ελπίδα».

Μαζί κυκλοφορούν την capsule συλλογή Aquazzura X ELPIDA, της οποίας τα έσοδα θα ενισχύσουν εξ ολοκλήρου τα παιδιά με καρκίνο. Τη συνεργασία επισφράγισαν επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ένα καλοκαιρινό γεύμα στο εστιατόριο «Barbarossa» στη Βούλα.

Επί της υποδοχής η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και η επικεφαλής του ELPIDA Youth Μαριάννα Λαιμού.