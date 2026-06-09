Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού
Μία εβδομάδα με έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα ξεκίνησε στη χώρα μας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρουσία βοριάδων στο Αιγαίο και η εκδήλωση αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.
Την Τρίτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 1-2 βαθμούς. Οι καταιγίδες θα είναι πιθανές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τη ζέστη να παραμένει έντονη στα δυτικά. Την Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με παρόμοια εικόνα να διατηρείται και το Σαββατοκύριακο.
Προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης αναμένεται να εισβάλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών παραμένει κρίσιμη, ειδικά λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και των έντονων καταιγίδων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές με έντονη αστάθεια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-06-2026
Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά,
θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
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