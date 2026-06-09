Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

Μία εβδομάδα με έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα ξεκίνησε στη χώρα μας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρουσία βοριάδων στο Αιγαίο και η εκδήλωση αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Την Τρίτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 1-2 βαθμούς. Οι καταιγίδες θα είναι πιθανές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τη ζέστη να παραμένει έντονη στα δυτικά. Την Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με παρόμοια εικόνα να διατηρείται και το Σαββατοκύριακο.

Προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης αναμένεται να εισβάλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών παραμένει κρίσιμη, ειδικά λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και των έντονων καταιγίδων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές με έντονη αστάθεια.