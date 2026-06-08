Πολυφωνική: Με επιτυχία η εμφάνιση της Νεανικής Χορωδίας στο Λουτράκι

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η παρουσία της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», το παρελθόν Σάββατο, στο 12ο Φεστιβάλ Χορωδιών, που οργάνωσε η Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Λουτρακίου και που πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, με την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πολυφωνική και συνεχίζει:

"Στο Φεστιβάλ έλαβαν μέρος, εκτός της ΝΕΑΝΙΚΗΣ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που έκλεισε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ καταχειροκροτούμενη, η Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Λουτρακίου, η Δημοτική Χορωδία Ελληνικού- Αργυρούπολης Αθηνών και η Μικτή Χορωδία Κοζάνης «Ελίμεια».

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» ερμήνευσε τα έργα: «THE IMPOSSIBLE DREAM», Στίχοι: Joe Darion, Μουσική: MITCH LEIGH, Επεξεργασία: JONATHAN WIKELEY, «MEMORY», Στίχοι: TREVOR NUNN after T.S.ELIOT,

Μουσική: ANDREW LLOYD WEBBER, Επεξεργασία: ED LOJESKI, «I FEEL PRETTY», Στίχοι: STEPHEN SONDHEIM,

Μουσική: LEONARD BERNSTEIN, Επεξεργασία: WILLIAM STICKLES, «AND ALL THAT JAZZ», Στίχοι: FRED EBB, Μουσική: JOHN KANDER, Επεξεργασία: KIRBY SHAW &

«DIAMONDS ARE A GIRL’ S BEST FRIEND», Στίχοι: LEO ROBIN, Μουσική: JULE STYNE, Επεξεργασία: MARK HAYES

Τη Χορωδία διηύθυνε η Λούση Χριστοδούλου, ενώ πιάνο έπαιξε η Μαρίνα Μυλωνά και οι δύο καθηγήτριες του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Την αποστολή συνόδευσαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός, η Διοικητική Διευθύντρια του Ωδείου, Έφη Καββαδία και ο Αντιπρόεδρος Β ΄του Δ.Σ., Παναγιώτης Αρκαδιανός".