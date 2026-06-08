Επιμελητήριο Αχαϊας- EXPO PATRAS 2026: Ένας νέος θεσμός γεννήθηκε για την ελληνική αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα

"Με απόλυτη επιτυχία και με τις καλύτερες εντυπώσεις από εκθέτες, επισκέπτες και θεσμικούς φορείς ολοκληρώθηκε η πρώτη AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026, η μεγάλη έκθεση αγροδιατροφής που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), μετατρέποντας για τρεις ημέρες το Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας σε σημείο αναφοράς για την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:

"Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν τον εκθεσιακό χώρο, γνώρισαν παραγωγούς και επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της χώρας, δοκίμασαν εκλεκτά ελληνικά προϊόντα και συμμετείχαν στις δεκάδες παράλληλες δράσεις που πλαισίωσαν τη διοργάνωση. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωσή της, η έκθεση αποτέλεσε ένα ζωντανό κύτταρο εξωστρέφειας, δημιουργίας και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα μπορούν να φιλοξενούν διοργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια που διατυπώθηκαν για την άρτια οργάνωση, την υψηλού επιπέδου φιλοξενία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρθηκε σε εκθέτες και επισκέπτες. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικές επαγγελματικές επαφές, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ και ποιοτικό κοινό και να δημιουργήσουν τις βάσεις για νέες εμπορικές συνεργασίες.

Ξεχωριστή θέση στην επιτυχία της διοργάνωσης κατείχαν τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν. Η ποιότητα, η αυθεντικότητα, η καινοτομία και η προσήλωση στην ελληνική παράδοση ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, αποσπώντας τον θαυμασμό των επισκεπτών και αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής γης.

Ιδιαίτερα επιτυχημένες αποδείχθηκαν και οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης, οι οποίες προσέδωσαν σημαντική προστιθέμενη αξία στο εγχείρημα. Το «Smart Farming & Carbon Farming Forum 2026» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον παραγωγών, επιστημόνων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, της ψηφιακής γεωργίας και των σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης παραγωγής. Παράλληλα, η εκδήλωση «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα» προσέφερε πολύτιμη γνώση και πρακτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Enterprise Greece, τα οποία παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ανοίγονται στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των γαστρονομικών επιδείξεων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του προγράμματος «Olympian Breakfast», που ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τον γαστρονομικό πλούτο, την τοπική ταυτότητα και τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής.

Το σημαντικότερο όμως συμπέρασμα από τη φετινή διοργάνωση είναι ότι η AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026 δεν αποτέλεσε απλώς μία επιτυχημένη έκθεση. Αποτέλεσε τη γέννηση ενός νέου θεσμού με ισχυρές προοπτικές εξέλιξης και καθιέρωσης στον χάρτη των μεγάλων εκθεσιακών διοργανώσεων της χώρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εκθέτες, τους επισκέπτες, τους συνδιοργανωτές, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ήδη το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη διοργάνωση, με στόχο μια ακόμη μεγαλύτερη, πιο εξωστρεφή και πιο δυναμική έκθεση, που θα ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγροδιατροφής και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Η AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS απέδειξε ότι ήρθε για να μείνει. Φέτος έγινε μόνο η αρχή."