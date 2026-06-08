Πάτρα: Έγραψαν συνθήματα ενάντια στον Πρύτανη- Η αντίδραση του Χρήστου Μπούρα- ΦΩΤΟ

Συνθήματα ενάντια στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών έγραψαν άγνωστοι. Τα συνθήματα αναγράφησαν στον ναό εντός της Πναεπιστημιούπολης.

"Προφανώς Δεν τους Φοβάμαι..." σχολιάζει ο Χρήστος Μπούρας.

Η ανάρτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως εξής:

Το Σάββατο τα ξημερώματα αυτοί που εκφράζονται μόνο στο σκοτάδι και κυκλοφορούν με κουκούλες έγραψαν συνθήματα για μένα, στον Ι. Ναό, στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras. Δυό πράγματα μόνο θα γράψω. Η έκφραση της όποιας άποψης είναι ελεύθερη στο Πανεπιστήμιο αλλά με Σεβασμό σε όλες τις απόψεις. Οι ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου για τις Φοιτητικές Εστίες θα υλοποιηθούν.

Προφανώς Δεν τους Φοβάμαι...