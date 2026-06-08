Μετρήσαμε trends στο look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Σίφνο (πάρτε ιδέες)

Λίγο πριν την ξαναδούμε στον τηλεοπτικό «θρόνο» του GNTM, η Πατρινή παρουσιάστρια και μοντέλο Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρέδωσε μαθήματα επίκαιρου holiday chic στη Σίφνο. Το look της στο νησί με την άφθαστη γαστρονομική παράδοση ήταν γεμάτο trends.

Καταρχήν ήταν κούκλα όπως πάντα. Τα μακριά μαλλιά της έχουν πλέον πιο φωτεινή απόχρωση και έπεφταν στη πλάτη της με φυσική, κοριτσίστικη όψη. Φορούσε ψαθωτό raffia καπέλο του γαλλικού οίκου Jacquemus και μεγάλα σκουλαρίκια στο μοτίβο του αστακού (που έχει εξαπλωθεί πολύ στα resort είδη). Το πολύ δημοφιλές φέτος κίτρινο χρώμα, το οποίο το φετινό καλοκαίρι προτείνεται σε κορυφαίες διεθνείς collections, το είδαμε στο μπικίνι της. Ένα απλό σουτιέν «τριγωνάκι» συνδυάστηκε με λευκή, πλούσια φούστα από ποπλίνα. Το αξεσουάρ που έκανε τη μεγάλη διαφορά ήταν το εμπριμέ μαντήλι. Από πέρυσι οι fashionistas το επιλέγουν ως statement στοιχείο αντί για ζώνη στα ελληνικά νησιά.