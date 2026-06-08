Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 55χρονος που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στην Καλαμαριά – Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Ελεύθερος, ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, αφέθηκε, ο 55χρονος που είχε συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της επείγουσας έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και θα αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό ζήτημα για τον χαρακτηρισμό των αποδιδόμενων πράξεων ως πλημμεληματικών ή κακουργηματικών θεωρείται η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης. Ειδικότερα, θα εξεταστεί εάν τα γατάκια ήταν νεογέννητα ή είχαν φτάσει σε ηλικία απογαλακτισμού, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθεί να καταθέσει εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ), προκειμένου να συνδράμει στη διακρίβωση της ηλικίας και της κατάστασης των ζώων.

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι εις βάρος του 55χρονου βεβαιώθηκαν εννέα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ, το καθένα, για κακοποίηση ζώου, καθώς κι ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Συνολικά, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 270.300 ευρώ.