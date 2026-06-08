Καφές... σκέτη πίκρα: Συνεχείς αυξήσεις στο κόστος - «Άλμα» 80% στην πρώτη ύλη

Όλο και πιο «πικρή» φαίνεται πως είναι η γεύση του καφέ για τους Έλληνες, καθώς διαπιστώνουν ότι το κόστος του παίρνει συνεχώς την ανηφόρα.

Η αγορά του καφέ στη χώρα μας αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το κύμα της ακρίβειας πλήττει ακόμα και τις πιο απλές, καθημερινές μας συνήθειες. Είναι ενδεικτικό ότι ένας καφές στο χέρι (take-away) αγγίζει πλέον τα 2€, ενώ την ίδια ώρα οι τιμές για τους καθήμενους στις καφετέριες γίνονται ολοένα και πιο τσουχτερές.

Για τους φανατικούς του είδους τα νέα δεν είναι ευχάριστα, καθώς ενδέχεται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη το επόμενο διάστημα.

Τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η τιμή της πρώτης ύλης έχει καταγράψει άλμα της τάξης του 80% τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος, ωστόσο πολλές φορές αυτό καθίσταται αδύνατο, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να μετακυλίονται τελικά στον καταναλωτή.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την άνοδο της τιμής είναι πολλαπλοί, όμως το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Ακόμα κι αν ο καφές εξακολουθεί να θεωρείται για πολλούς μια μικρή καθημερινή πολυτέλεια, η ακρίβεια δείχνει πλέον να περιορίζει ακόμα και αυτή τη σταθερά.

Το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει για το μέλλον είναι αν ο καφές, είτε ως take-away είτε σε ένα μαγαζί, θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας… ή αν θα αποτελέσει την πρώτη συνήθεια που θα αναγκαστούμε να κόψουμε.