Πάτρα: Ο Μανόλης Κορρές αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας τους Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ο Μανόλης Κορρές, Αρχιτέκτων, Ακαδημαϊκός θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πέτρος Κουφόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή, Ιωάννη Αίσωπο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Μανόλη Κορρέ «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου».



Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://youtube.com/live/xSZFR7Y46GE?feature=share

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση και την πρόσκληση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/9-6-2026-teleti-anagorefsis-tou-manoli-korre-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-architektonon-michanikon/