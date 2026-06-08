Πανελλήνιες: Μηδενίστηκε γραπτό υποψήφιας στο Αγρίνιο, την «έπιασαν» με κινητό

Κατά την εξέταση του μαθήματος της Βιολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις ένα κινητό αποδείχθηκε αρκετό για να βάλει… πρόωρο τέλος στην προσπάθεια υποψήφιας σε σχολείο του Αγρίινίου.

Οι επιτηρητές διαπίστωσαν ότι η μαθήτρια είχε μαζί της κινητό τηλέφωνο, παραβιάζοντας τον κανονισμό της εξεταστικής διαδικασίας.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, το γραπτό της μηδενίστηκε.

πηγη agriniopress.gr